الفخراني: اشتقت للعمل مع فاروق الفيشاوي.. و"شادي" صورة مصغرة مني

قال الفنان يحيي الفخراني، إنه يشعر بطمأنينة كبيرة عند العمل مع نجله المخرج شادي الفخراني، حيث يكون مطمئنًا على نتيجة العمل، فإحساسه بالمسؤولية كبير، وهذا مريح ومطمئن، مشيرًا إلى أن نجله يعتبر "صورة مصغرة" منه.

وأضاف "الفخراني"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه اشتاق للعمل مع الفنان فاروق الفيشاوي على المسرح، موضحًا أنه في آخر أيامه جاء إلى المسرح وكان متعبًا.

وذكر أن "الفيشاوي" كان فنانًا متوهجًا، والفنان لو استطاع العطاء لآخر لحظة فهذا شيء جيد، معقبا: "الحمد لله مش المسرحية هي اللي تعبت فاروق الفيشاوي".

ويعود الفنان يحيي الفخراني، إلى الدراما في رمضان بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، ويخرجه شادي الفخراني، ويعد المسلسل التعاون الخامس بين المؤلف عبدالرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني، حيث تعاونا على مدار السنوات الماضية في مسلسلات مثل "شيخ العرب همام ودهشة وونوس"، ويعد المسلسل رابع تعاون لشادي الفخراني مع والده.