ابنة عبدالمنعم إبراهيم: "حب الناس أفضل ميراث تركه والدي لنا"

قالت سمية عبدالمنعم إبراهيم، نجلة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، في ذكرى وفاته الـ33، إنها حريصة على ختم القرآن الكريم لروحه، لافتا إلى أنه ترك حب الناس ميراث لهم، وهو أفضل شيء.

وأضافت سمية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أنها تشعر بالفخر عندما يحتفى بها من جانب الجمهور، عندما تعرف أن والدها الفنان الراحل.

وأوضحت سمية والدها كان يحب مشاهدة أعماله بنفسه، وليس كعدد كبير من الفنانين يرفض رؤية نفسه في الأعمال، وكان يحرص على انتقاد دور في فيلم "سكر هانم"، ويعتقد أنه كان يستطيع تقديم بعض المشاهد بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه قبل وفاته بدأ في تقديم أدوار تراجيديا، مثل زينب والعرش ومسلسل "الشهد والدموع".