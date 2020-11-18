شاهد على مذبحة حدائق الأهرام: المتهم سدد طعنات لأمه وأخيه بصورة هستيرية

كشف أحمد محمد، شاهد عيان، التفاصيل الكاملة للمذبحة الأسرية التي شهدتها منطقة حدائق الأهرام، وأسفرت عن مقتل أم ونجلها، على يد ابنها الأكبر، والشروع في قتل زوج شقيقته؛ بسبب خلافات عائلية.

وقال الشاهد: "في السادسة مساء أمس، وفي أثناء سيري بالقرب من العقار رقم 414 ن بشارع الجيش، فوجئت بفتاة في منتصف العقد الثالث من العمر تصرخ وتستغيث: ألحقوني ألحقوني أخويا قتل أمي وأخويا فووق".

وأضاف الشاهد: "أسرعنا إلى الشقة، وفوجئنا بالباب مغلق، وقمنا بفتحه، وعقب دخولنا للصاله لم نشاهد أحد، ثم توجهنا إلى غرفة النوم الرئيسية بالشقة، وأمسك أحد الأهالي كرسي خشبي في محاولة للسيطرة على القاتل".

وتابع الشاهد روايته لـ"الوطن": "فتحنا باب غرفة النوم وشاهدنا المتهم ممسك بسكين كبير ويسدد الطعنات بصورة هيسترية لشقيقه وأمه، الملقيان بجانب السرير، والدماء لطخت السرير والدولاب والأرضية، وعندما شاهدنا ألقى بالسكين من الشباك".

وأوضح أحمد محمد: "قمنا بإغلاق الغرفة بعدما جلس على السرير وأخرج سيجارة وأشعلها حتى حضر رجال المباحث، وألقوا القبض عليه"، مضيفا: "خرج زوج شقيقة المتهم مصاب بعدة طعنات، وطلب النجدة وأودع داخل سيارة الإسعاف".

وكشفت تحريات المباحث عن مفاجئة، وهي أن المتهم كان محجوزا قبل الجريمة بأيام داخل مصحة نفسية، ومصاب بمرض نفسي، وأكدت شقيقته تلك الرواية.

وتلقى العميد محمد نبيل، مأمور قسم الأهرام، بلاغا يفيد بقتل شخص والدته وشقيقه بعقار رقم 414 ن هضبة الأهرام، وتبين من التحريات، وفاة كل من طالب جامعي بعدد 2 طعنة بالبطن، وأمه ربة منزل 59 عاما بطعنة في الرقبة.

وأقرت شقيقة المتوفى وكريمة المتوفاة، بحدوث مشاجرة بين شقيقها بدون عمل، والمجني عليه الأول، وطعنه ووالدته التي تدخلت، وكذا أصاب زوج شقيقتهما مهندس، 28 عاما، بجروح قطعية بالظهر، ونقل إلى مستشفى الهرم، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.