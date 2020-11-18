المتهمة بقتل عشيقها في سوهاج: "كان عاوز يفضحني قدام جوزي"

"أيوة قتلت عشيقي كان بيهددني إنه يقول لجوزي على علاقتنا".. بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل قتل عشيقها، وإشعال النيران في جثته بعد ممارسة الرذيلة معه، في سوهاج.

وأضافت المتهمة أمام قاضي المعارضات: "تعرفت على الضحية منذ عام ونصف، ونشأت بيننا علاقة حب، تطورت إلى علاقة غير شرعية، وعاشرني معاشرة الأزواج"، متابعة: "حاولت الانفصال عنه فهددني بالفضيحة".

وأوضحت المتهمة: "خططت لقتله واتفقت معه على مقابلته لقضاء سهرة في شقتي، وبعد أن مارسنا الرذيلة تخلصت منه، وأشعلت النيران في جثته"، مشيرا إلى أنها "اتصلت بأشقائي وأبلغتهم أن القتيل حاول اغتصابي، وقمنا بحمل الجثة وإلقائها للهروب من الشرطة".

وحاولت المتهمة الدفاع عن أشقائها أمام قاضي المعارضات، قائلة: "إخواتي مالهمش ذنب، أنا قولتلهم إنه حاول يغتصبني، إخواتي مقتلهوش".

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة وأشقائها الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفى السياق ذاته، استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الجريمة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

وتلقي مدير أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة متفحمة في نطاق قرية شيخ العرب بمركز جرجا، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة مجهولة ومتفحمة لذكر في العقد الرابع من العمر.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وعلي الفورشكل فريق بحث، وتوصل إلى أن الجثة المجهولة لشخص من ذات القرية يعمل نقاشا، 36 عاما.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة محرمة مع إحدى السيدات بالقرية، وشوهد في أثناء دخوله منزلها في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبطت ربة المنزل، وبمواجهتها بما جاء في التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، بمساعد اشقائها، وضبط باقي المتهمين، وعرضهم علي النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.