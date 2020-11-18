ترامب يقيل مسؤولا عن أمن الانتخابات لنفيه مزاعم التزوير

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إقالة كريس كريبس المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات بعد أن أمضى أسابيع في معارضة نظريات المؤامرة المتعلقة بالانتخابات، والتي روج لها ترامب وحلفاؤه لإنكار شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، حسب ما نقلته صحيفة "يو.إس.ايه.توداي" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنّ "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

وأضاف "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية".

وكانت وكالة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي أصدرت الأسبوع الماضي بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية محليّة وفيدرالية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات، وقالت فيه إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة".