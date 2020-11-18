وزيرا الكهرباء والإسكان يشهدان احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي

يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي؛ لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي، في مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، بحضور رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا.

ويرافق الوزيران نائب وزير الخارجية، والسفير المصرى بتنزانيا، وعدد من قيادات الوزارتين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو التحالف المصرى المنفذ للمشروع، بشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، ومسؤولو عدد من البنوك المصرية.

وبدأ الوزيران، اليوم، في الانتقال إلى موقع الاحتفال، حيث جرى شرح الموقف التنفيذي للأعمال من مسؤولي التحالف المصري المنفذ للمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري، يُنفذه تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.

كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.