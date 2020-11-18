التحفظ على سائق أتوبيس مدرسة خاصة بعد حادث الرماية

قالت مصادر أمنية، إن مباحث الجيزة تحفظت على سائق أتوبيس مدرسة خاصة للغات عقب انقلاب الأتوبيس في نزلة الرماية، وإصابة التلاميذ والمشرفة.

وأضافت المصادر، أنه جرى التحفظ على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه بشأن الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية كما أصيب عدد من التلاميذ بإصابات سطحية وكدمات متفرقة.

وتابعت المصادر بأن سيارة الإسعاف نقلت جميع التلاميذ والمشرفة إلى مستشفى الهرم بعد الحادث، وتبين أن إصابات التلاميذ عبارة عن كدمات في مختلف أنحاء الجسد، بينما إصابة المشرفة أكثر خطورة لكن حالتها الصحية مستقرة.