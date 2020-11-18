أوغلو يهاجم أردوغان: تذهب لشمال قبرص بـ6 طائرات وشعبنا يأكل بقايا الأسواق

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيلتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، إلى شمال قبرص بعدد 6 طائرات.

وقال كيلتشدار أوغلو: "ذهبوا في نزهة إلى قبرص الشمالية، لم يزوروا قبور السياسيين الأتراك هناك"، متابعا "ذهبوا بست طائرات، طائرة لأردوغان، وطائرة لبهتشلي، وطائرة للهيئات، وطائرة لوزير الخارجية، وطائرتين للمرافقة، بينما تمارسون كل هذا الإسراف، ألم يخطر ببالكم الملايين من شعبنا الذين يأكلون من بقايا الأسواق؟"، وفقا لـ"العربية".

وانتقد زعيم أكبر الأحزاب التركية المعارضة، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، فتح تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب معارضته لمشروع قناة إسطنبول، قائلا: "يوجهون بعدم التكلم في هذه المسألة، رؤساء البلديات يجب أن يتكلموا بما يخص مصالح المدن والشعب، إن كانوا سيعيدون هيكلة القضاء كما يدعون، فعليهم أن يبدأوا من هذه الأمور".

ودائما ما توجه المعارضة في تركيا، لا سيما حزب الشعب، انتقادات إلى إدارة أردوغان للبلاد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وصون الحريات، والسيطرة على القضاء.

وقبل أيام، وجه زعيم الشعب الجمهوري سهام نقده إلى الرئيس التركي متهما إياه بإدارة الدولة وكأنها شركة خاصة.