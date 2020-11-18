"إنفينيتي" تكشف النقاب عن QX55 الجديدة كليا

كشفت "إنفينيتي" الجناح الفاخر في شركة نيسان عن سيارة QX55 الجديدة كليًا اليوم في لوس أنجلوس، ما أضفى لمسة عصرية على قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم الكوبية، والتي ابتكرتها العلامة التجارية منذ عقود.

وتجمع QX55 بين المظهر الخارجي الاستفزازي، والتصميم الداخلي المصمم لجذب مشترين جدد من الشباب، وذوي الخبرة التقنية، ويقودهم التصميم الجريء.

وتعود "إنفينيتي" إلى هذا القطاع، باعتبارها السيارة الكوبية اليابانية الفاخرة الوحيدة في السوق اليوم.

وقال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي، "إن إنفينيتي QX55 الجديدة هي صانع بيان، تم تصميمها لتوفير راحة من الدرجة الأولى والتميز في كل مكان تذهب إليه".

وجمعت الفعالية الافتراضية التي انطلقت من مسرح بيلاسكو في لوس أنجلوس مناقشات غامرة مع نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي ألفونسو ألبيسا، والمدير العام لاستراتيجية المنتج والتخطيط في إنفينيتي، إريك ريغو، في طوكيو.

ويحتفظ تصميم QX55 بجميع اللسمات المميزة الجريئة لتصميم إنفينيتي، ويكتمل الشبك المميز ذو القوس المزدوج بنمط شبكي، ما يوفر عمقًا بصريًا ويعرض الفن الحديث المستوحى من اليابان.

وعلى طول جوانب الهيكل، تمتد الخطوط الأنيقة والمتدفقة من غطاء المحرك، وفوق الرفارف الأمامية، وعبر الأبواب، وفوق العجلات الخلفية.

وتجمع المصابيح الخلفية الرقمية "مفتاح البيانو" 45 مصباحًا منفصلاً في مبيت واحد لإنشاء توقيع ضوئي أنيق ، ظهرت مؤخرًا في دراسة تصميم QX60 Monograph المذهلة.

وفي الداخل، يتميز QX55 بنظام معلومات ترفيهي مزدوج الشاشة من إنفينيتي InTouch ™ مع توافق لاسلكي مع Apple CarPlay ومدخلات USB متعددة للتوافق مع Android Auto والشحن.

وتزين التعيينات الجلدية أو الجلدية أو شبه الأنيلين للمقاعد مقصورة QX55 الفسيحة، وتوفر مقاعد الصف الثاني المنزلقة سعة تحميل مرنة أو مساحة أكبر للأرجل ، حسب الحاجة.

تحت غطاء كل QX55 ، يوجد محرك توربو رباعي الأسطوانات مبتكر وحائز على جوائز من إنفينيتي يولد 268 حصانًا و 280 من عزم الدوران.

ويتم تحويل هذه القوة من خلال ناقل حركة متغير م مع وضع النقل اليدوي ويتم تسليمها إلى نظام الدفع الرباعي الذكي من إنفينيتي، وهو قياسي في جميع طرازات QX55 في الولايات المتحدة وكندا.

وتعد QX55 الجديدة كليًا هي أحدث طراز جديد يتم تقديمه في إطار خطة تحول Nissan NEXT ، وأول نموذج إنتاج في تلك الخطة من إنفينيتي، العلامة التجارية المتميزة لشركة نيسان موتور المحدودة.

من المتوقع إطلاقه في أمريكا الشمالية الربيع المقبل كطراز 2022 وسيتبعه QX60 المستقبلية المرتقبة، والتي تمت معاينتها الشهر الماضي .