إنفينيتي تعلن عن موعد إطلاق الكروس أوفر الفاخرة QX55

أعلنت شركة في إنفينيتي موتور الجناح الفاخر في شركة نيسان، أنها سترفع الستار عن QX55 الجديدة كليًا في 11 نوفمبر المقبل، لتبشر بعودة العلامة التجارية إلى فئة الكروس أوفر الفاخرة التي ابتكرتها منذ ما يقرب من عقدين.

ومع خط السقف والعناصر المرئية المستوحاة من إنفينيتي FX الأيقونية ، سيدمج التصميم QX55 بين المظهر والتنوع في سيارة كروس أوفر الفاخرة متوسطة الحجم مع المظهر الأنيق لسيارة الكوبيه الرياضية، وستتميز أيضًا بتقنيات مبتكرة مصممة لتمكين عملاء الرفاهية.

وستصل 2022 QX55 إلى صالات العرض في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في ربيع عام 2021، وستتوفر في مناطق أخرى بعد ذلك، ويمثل ظهورها الأول أول موجة من المنتجات الجديدة القادمة من علامة إنفينيتي التجارية على مدى السنوات المقبلة.