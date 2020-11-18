إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وقع قبل قليل، على طريق "أسوان - أبوسمبل" السياحي، عند "الكيلو 160"، جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وأمر اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، بسرعة انتقال الجهات المعنية من رجال المرور والدفاع المدني، لسرعة التعامل مع الحادث.

كما اتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل 4 أشخاص أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إلى المستشفى الدولي بمدينة أبو سمبل السياحية، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، وأمرت بانتداب لجنة فنية من رجال المرور، لكتابة تقرير فني حول اسباب الحادث وملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى، التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد مشروع المنظومة الأمنية والمرورية، الجاري تطبيقها بالمحافظة، اليوم الأربعاء، من أجل تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة، وبث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين، والحفاظ على الوجه الجمالي للمحافظة السياحية.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة على أكمل وجه بشكل نموذجي، من خلال تركيب كاميرات المراقبة المتحركة والثابتة ذات الجودة والدقة العالية، والتي بدأت في مرحلتها الأولى بتركيب 186 كاميرا بعيدة المدى في المواقع والميادين الهامة والحيوية بمراكز المحافظة الخمسة، حيث تم ربطها بشكل احترافي لرصد أي مخالفات أو أعمال منافية للسلوك الحضاري أو أي أحداث أخرى.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل تركيب 50 كاميرا لرصد المخالفات المرورية وأي تجاوزات للسرعات المقررة، أو كسر الإشارة، أو السير عكس الاتجاه، أو غير ذلك من المخالفات، وخاصةً في أوقات الذروة، للحد من حوادث الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين من أي أضرار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في محاسبة المخالفين بشكل رادع.