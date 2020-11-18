المطابع الأميرية توقع بروتوكولا مع نادي قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون

في إطار توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة الطباعة والنشر بهيئة المطابع الأميرية، وقع أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية والمستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال طباعة الموسوعات القانونية والرقمية.

وقال أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص هيئة المطابع الأميرية على نشر الثقافة القانونية إلكترونيا وإيمانا من دورها الريادي في مجال الطباعة وبصفتها الناشر الرسمي للجريدة الرسمية والوقائع المصرية، مشيرا إلى أن الاتفاق يمثل إحدى الخطوات التي تتبناها الهيئة حاليا لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات لتحقق رؤيتها بأن تكون منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة باعتبارها أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط وقاطرة لصناعة الطباعة والتجليد لتحقق بذلك أعلى معدلات للأداء.

وأوضح إمام أن الطرفين اتفقا بموجب البروتوكول على العمل في ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادي قضاة مصر لتقديم خدمة الموسوعات القانونية المتكاملة إلكترونيا والمتضمنة كل التشريعات والقوانين، والتي تختص بها هيئة المطابع الأميرية كأفضل الخدمات الثقافية لتقديمها للقضاة، سواء مطبوعة أو إلكترونيا من خلال تطبيق على أجهزة التليفونات المحمولة والذي يتيح إمكانية التصفح والبحث عن كل القوانين والقرارات الصادرة بصفة يومية.

وأضاف رئيس هيئة المطابع الأميرية أن هذه الموسوعات تتضمن كل التشريعات والقوانين الصادرة والقرارات المكملة لها متضمنة مدى سريانها، والتشريعات اليومية المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض منذ إنشائها ووفقا لفهرسة الموضوعات، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام المحكمة الإدارية العليا وتوحيد المبادئ، فضلاً عن فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.