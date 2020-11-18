وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الجمعة

تشهد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء، ضمن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة مساء الجمعة على المسرح الكبير، بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

وتحيي الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم.

وقالت "عبد الدايم"، إن مسابقة مهرجان الموسيقى العربية منذ تأسيسها تعد إحدى الوسائل الفاعلة في الكشف عن ذخيرة مصر من المواهب الواعدة، وأضافت أن مسابقة الدورة الـ29 تميزت بالتنوع، وأتاحت الفرصة للعديد من الصاعدين للإعلان عن أنفسهم، مؤكدة مواصلة سعي وزارة الثقافة لتقديم النابغين والمبدعين فى مختلف المجالات.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا، إن الحفل يتضمن فقرات غنائية وموسيقية لكل من نهى حافظ، وآيات فاروق الفائزتان بالجائزة الكبرى، ونانسى عاطف وهبة عادل، وهبة ربيع الفائزات بالمركز الأول بجائزة الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة للشباب والأطفال، وبسمله كمال الفائزة بالمركز الأول في غناء الأطفال، وعبد الله سمير الفائز الأول في مسابقة العزف على آلة "التشيللو"، والعازفين محمد ظهير "كمان"، وحمادة النجار "بيانو"، ووحيد ممدوح "جيتار"، ووائل النجار "اوكوريون"، ومحمد فوزي "كلارينيت".

وأكدت مدير المهرجان والمؤتمر، إعداد برنامج فني متميز يضم باقة من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة، منها "مصر التي في خاطري"، و"ليه يا قلبي"، و"كل ده كان ليه"، و"عيون القلب"، و"حكايتي مع الزمان"، و"ليالي الأنس"، و"رسالة من تحت الماء"، و"عودت عيني"، و"القريب منك"، و"فيها حاجة حلوة"، و"روحي وروحك"، بالإضافة إلى العملين الفائزين بالجائزة الكبرى "أرض واحدة" و"كلمني"، وأوبريت "تحيا الموسيقى العربية" الذي قُدم لأول مرة في افتتاح فعاليات الدورة 29.