محافظ الجيزة يزور التلاميذ مصابي حادث أتوبيس المدرسة بالهرم

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الهرم لمتابعة حالة تلاميذ مدرسة كرييتف للغات، الذين تعرضوا لحادث انقلاب أتوبيس المدرسة، وهم في طريقهم إلى المدرسة، يرافقه الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة، وهند عبدالحليم نائب المحافظ.

كان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أعلن وقوع حادث انقلاب أتوبيس مدرسة في دائرة قسم شرطة الهرم، وذلك أثناء توصيل التلاميذ إلى المدرسة، ما أسفر عن إصابة 9 تلاميذ ومشرفة المدرسة، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لإسعافهم.

رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس خاص بمدرسة كرييتف للغات، حيث تم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة التلاميذ والمشرفة

قالت مصادر أمنية، إن مباحث الجيزة تحفظت على سائق أتوبيس مدرسة خاصة للغات عقب انقلاب الأتوبيس في نزلة الرماية، وإصابة التلاميذ والمشرفة.

التحفظ على سائق الأتوبيس

وأضافت المصادر، أنه جرى التحفظ على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه بشأن الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية، كما أصيب عدد من التلاميذ بإصابات سطحية وكدمات متفرقة.

سيارة الإسعاف نقلت جميع التلاميذ والمشرفة إلى المستشفى

وتابعت المصادر بأن سيارة الإسعاف نقلت جميع التلاميذ والمشرفة إلى مستشفى الهرم بعد الحادث، وتبين أن إصابات التلاميذ عبارة عن كدمات في مختلف أنحاء الجسد، بينما إصابة المشرفة أكثر خطورة لكن حالتها الصحية مستقرة.