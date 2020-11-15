عاجل.. إخلاء سبيل مروان محسن بعد تحقيقات "120 دقيقة" في حادث تصادم

بعد تحقيقات استمرت قرابة 120 دقيقة مع اللاعب مروان محسن لاعب النادي الأهلي في سرايا النيابة بمنطقة قسم الجيزة، قررت النيابة إخلاء سبيل اللاعب من سرايا النيابة، في اتهامه بإصابة مواطن أثناء قيادته دراجته، حيث صدمه اللاعب بسيارته.

وفحصت جهات التحقيق السيارة التى كان يقودها اللاعب ورخصته الشخصية وتبين أنها سارية، كما فحصت رخصة السيارة "مرسيدس"، وتبين أن التراخيص باسم اللاعب مروان محسن فهمى ثروت، 31 عاما، لاعب في النادي الأهلي الرياضي، وأن رخصة العربية سارية.

وناقشت النيابة مروان حول الاتهامات المنسوبة إليه، والذي أكد في التحقيقات أنه لم يقصد إصابة المجنى عليه وأثناء سيره بالسيارة فوجئ بالمصاب يقطع الطريق بالسيارة وحاول تفادي المصاب إلا أنه لم يتمكن واصطدام به، ما أسفر عن إصابته.

وأضاف مروان فى التحقيقات، أنه حاول إسعاف المصاب ولم يتحرك من مكان الواقعة حتى حضرت الشرطة وأجرت تحقيقا وحررت محضر بالواقعة.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال اللاعب قررت النيابة إخلاء سبيله من سرايا النيابة، فيما انتقل محقق النيابة إلى المستشفى واطلع على التقرير الطبي الخاص بالمصاب وتبين أن حالته الصحية مستقرة وأنه مصاب بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء جسده.. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكان ضباط مباحث الجيزة، قد تمكنوا من ضبط اللاعب لاتهامه بإصابة موظف فى حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة.. وتحفظت على سيارته.. وتم اقتياده إلى ديوان قسم الجيزة لاستكمال التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العقيد أيمن الشرقاوى مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبد الله إلى مكان الواقعة.

وأجرت القوات معاينة وفحصت البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحرى أن حادث التصادم وقع بين سيارة مرسيدس يقودها اللاعب مروان محسن لاعب النادى الأهلي، وتبين محل إقامته مدينة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني 51 عاما، يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته وحدوث إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، وعلى الفور تحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وبعد تحقيقات استمرت قرابة 120 دقيقة قررت النيابة إخلاء سبيله من سرايا النيابة.