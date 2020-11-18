الصيادلة تطالب بتحويل 70 ألف صيدلية لمراكز إسعافات أولية: ستخدم المواطنين

طالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة بتحويل الصيدليات إلى مراكز إسعاف أولية لتقديم خدمة سريعة للمواطنين.

وناشد عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب نقابة الصيادلة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير منح دورات معينة لتحويل الصيدليات إلى مراكز إسعافات أولية، بالمماثلة لما حدث في حملة «اسأل استشير» لتنظيم النسل.

وقال عبدالحميد، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الحملة مهمة وستخدم المواطنين بصورة سريعة، لاسيما في ظل انتشار الصيدليات في كل أنحاء الجمهورية، ويصل عددها إلى 70 ألف صيدلية.

أما عن الجدل حول حقن المرضى في الصيدليات، أكد عبدالحميد، أنه ليس من مهام الصيدلي وأمر غير مرغوب فيه، مشيرا إلى أن الصيدلي لجأ لتقديم الخدمة؛ للتخفيف عن المواطن، مضيفا: "الصيدليات فُرض عليها تقديم الخدمة؛ لأن حالة المواطن الاقتصادية لا تسمح له بالتوجه إلى المستشفيات والحصول على الحقنة تحت إشراف طبيب وممرضة".

وأوضح أن النقابة طالبت بوقف منح الحقن في الصيدليات وتحاول منعه بشكل جذري؛ لمنع حدوث بعض الأخطاء، قائلًا: إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تقليل الأمر بشكل كبير.

وكانت نقابة الصيادلة، حددت عدة شروط لفتح الصيدلي معمل تحاليل طبية ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، وجاء منها حصوله على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراه"، أو على الأقل دبلومة في قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية".

وأوضحت نقابة الصيادلة أن الأوراق المطلوبة تقدم بمقر النقابة العامة للصيادلة وتتم مراجعتها وإرسالها إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وبعد ذلك يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية لمراجعتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط واستصدار الترخيص خلال مدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

يذكر أن النقابة حصلت على موافقة الإدارة المركزية للتحاليل الطبية عام 2016 لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة، بعد أن كان يضطر الصيدلي لرفع قضايا ضد الوزارة، وينتظر شهورا لإثبات حقه في فتح معمل تحاليل طبية، وتم منذ ذلك التاريخ استخراج ما يقرب من 1500 ترخيص للصيادلة، وما زالت النقابة تستقبل بمقرها الراغبين في التقدم لفتح معامل تحاليل طبية.