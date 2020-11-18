رئيس جهاز 6 أكتوبر: الانتهاء من إنشاء نفق وكوبري بطريق الواحات في فبراير

قال المهندس خالد نايف نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق والكباري، إنه جرى البدء العمل في طريق الواحات منذ عامين، وكان عبارة عن اتجاهين فقط، وكانت الخطة هي العمل على توسيعهما وإضافة اتجاه داعم للطريق، إذ جرى توسيعه لنقل الحركة المرورية على الطرق الداعمة وتوفير السيولة المرورية للطريق.

وأضاف "نايف"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن عرض الطرق الداعمة يبلغ 14 مترا، وهو ما خلق انسيابية كبيرة جدا وسيولة مرورية ملحوظة، بعدما كان مرتادو الطريق يستغرقون نصف ساعة به.

وتابع: "أنشأنا أعمالا صناعية كثيرة عليه، وهناك كوبري 2 الضخم مبني على مستويين، أنهيناه بالكامل، ويربط مع الطريق الأوسطي".

وزاد: "نحن بصدد تنفيذ نفق وكوبري على الطريق الدائري، النفق سيكون للمتجه من 6 أكتوبر إلى الطريق الدائري، وكوبري للمتجه من الدائري لطريق الفيوم، مراعاة للافتتاحات المستقبلية للمتحف المصري، كما أن وفود بطولة العالم لكرة اليد ستقيم وفودها هنا، وبالتالي فنحن نعمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال بالكامل قبل شهر مارس المقبل".

وواصل: "ننفذ النفق عند الطريق الدائري وهو ما سيخلق انسيابية مرورية عالية، وهذا التقاطع كان صداعا وكان يشهد كثافات مرورية ضخمة جدا وزمن التقاطر فيه كان يصل إلى نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، وعموما فإن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 30% ونعمل صباحا ومساءً حتى ننهيه في نهاية شهر فبراير".

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: يوجد 20 شباكا يقدم حوالي 250 خدمة متنوعة

وقال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر في وقت سابق، إننا "بدأنا استئناف العمل بكامل الطاقة بالنسبة للمركز التكنولوجي الخاص بالمدينة من يوم الأحد الماضي"، لافتا إلى أنهم اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين وتخصيص منطقة للجلوس قبل الدخول للمركز.

وأضاف، أنه يجرى توزيع كمامات وجوانتيات على كل المواطنين الذين يتعاملوا مع المركز التكنولوجي، بالإضافة إلى أنه يوجد 20 شباكا يقدم حوالي 250 خدمة متنوعة للمواطنين وأنه خلال الفترة الماضية لم يتوقفوا بالكامل بل كانوا يعملوا بنسبة 50% من الطاقة.

وتابع، أنه كان يوجد أيضا إيميل يجرى عليه تلقي طلبات وفحصها والتعامل مع بعض المواطنين من خلال البريد الإلكتروني، فضلا عن أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية يجرى تعقيم المبنى بالكامل مرة صباحا في بداية العمل ومرة أخرى بعد الانتهاء، وأن مواعيد العمل من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.