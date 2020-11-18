مرسيدس تطلق الجيل الجديد من "مايباخ S" غدا

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية، إطلاق الجيل الجديد "مرسيدس - بنز الفئة - S الجديدة مايباخ".

ويجمع هذا الطراز الجديد المذهل بين الكمال والحلول عالية التقنية لأفضل سيارات الصالون الفاخرة من مرسيدس بنز، مع التفرد والتقاليد العريقة لمايباخ.

وقاعدة العجلات، التي يبلغ طولها 18 سم تعد أطول من تلك الموجودة في مرسيدس-بنز الفئة- S، وتعود بالفائدة على الركاب في الخلف أكثر، بفضل المقاعد التنفيذية القياسية، ويمكن أن تصبح المقصورة الخلفية مكان عمل مريحًا أو ملاذًا هادئًا .

أما التفاصيل الحصرية مثل الطلاء الاختياري ذو اللونين مع خط فاصل، والزخرفة الخشبية الكبيرة على ظهر المقاعد الأمامية وبين الركاب الخلفيين، هي أيضًا ميزات نموذجية النسخة الجديدة من مرسيدس Maybach.

وسيتم الإعلان عن السيارة رسمياً غدا في عرض في تمام الساعة 2 مساءً، من خلال وسائط مرسيدس على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر جناح مايباخ في شركة مرسديس يمثل الجزء الفخم في الشركة، حيث تنتج من الشركة سيارات تكون في الأغلب لرجال الأعمال والرؤساء.

وتسعى دائماً شركة مرسيدس في تطوير أنظمة القيادة ومواصفات الأمان والسلامة لجذب المستهلكين لها.

كما تنتج أيضًا من طراز "GLS" العديد من الطرازات المختلفة منها، "AMG GLS 63 4MATIC+"، وطراز "GLS 500 4MATIC"، وطراز "MAYBACH GLS"، وطراز "AMG GLS 63 4MATIC".

وتركز الشركة على طرازات الـSUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام "الهايبرد"، لتشجيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات "GLA" و"GLS"، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.