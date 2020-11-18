أنقذنا من الموقف العشوائي بعين شمس يا محافظ القاهرة

نعاني نحن سكان شارع العشرين المتفرع من شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس الشرقية بالقاهرة، من وجود موقف ميكروباص عشوائي في الشارع، ورغم أن الشارع ضيق فإن سيارات الميكروباصات والباصات الكبيرة دأبت على الوقوف في اتجاهي الشارع، ما يتسبب في زحام شديد طوال اليوم، فضلا عن انتشار البلطجة بالمنطقة، وخناقات السائقين التي لا تنتهي، ومعاكسة السيدات والفتيات، والازعاج الشديد.

نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سرعة توجيه السادة المسؤولين في حي عين شمس الشرقية بالتدخل، من أجل القضاء على هذا الموقف العشوائي، وإنقاذنا من الضجيج الذي لا ينتهي.

محمد محمود محمد محمود

عين شمس – القاهرة