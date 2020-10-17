6 توجيهات من محافظ القاهرة للحد من كورونا.. تعرف عليها

بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على السلامة، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تفقده مشروعات الطرق والمشروعات في شرق القاهرة، قائلا: "أرجو بس إن إحنا نهتم بالماسك، والإجراءات الاحترازية عشان سلامة الناس".

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على عدة تعليمات للاجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الاحياء، حيث وجه المحافظ بضرورة الالتزام بعدة تعليمات للحد من فيروس كورونا أبرزها مايلي:

-ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس بارتداء الكمامات بمقر العمل.

- على المراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين ارتداء الكمامات

-حظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

-تلتزم كل الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

- مطالبة الأجهزة المعنية متابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة .

من ناحية أخرى، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهات إلى المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، والتي تنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف تنفيذ أي قرارات صادرة بتعديل مسميات المدارس المتخذة كمراكز انتخابية حتى انتهاء العملية الإنتخابية في 14 ديسمبر المقبل، وذلك تيسيراً على الناخبين للوصول إلى لجانهم، ودون حدوث أي لبس أو غموض قد ينشأ نتيجة تغيير المسمى.

كما طالب "شعراوي" رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز لمرشح دون آخر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت، وكذا تعقيم وتطهير اللجان، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة حظر أي دعاية انتخابية بالوحدات المحلية، أو أي منشآت حكومية داخل المحافظات، مع التأكد من التزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين، منعاً للتشوهات البصرية والحفاظ على الشكل الحضارى

كما أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة إجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده، والتقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعي أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين، وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة.

كما طالب "شعراوي" المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها، مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، موضحاً أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.