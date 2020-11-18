جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

- ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية".

في مجال الأمن العام:

ضبط 36 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح - مخالفات مسطح مائي".

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 1185 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات:

ضبط 4 قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 183 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.