جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية :

ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها )ملابس - بضائع أجنبية الصنع- إكسسوارات ملابس – أمتعة شخصية – قطع غيار سيارات – أدوات لياقة بدنية) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (مليون جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (2) قضية .

ى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، سلاح أبيض ، قيادة لنش برخصة منتهية).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (907) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (203) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.