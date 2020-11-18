ضبط 8.5 طن لحوم دواجن فاسدة في حملة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مجزر للدواجن، يحتوي على 8.5 طن لحوم دواجن، عبارة عن هياكل ومقطعات و"فيليه"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، لمباشرة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد القيام بحملة استهدفت مجزر دواجن به منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وأسفرت الحملة عن ضبط 8.5 طن هياكل دواجن ومقطعات وفيليه دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس الحي، بالإشتراك مع إدارات الطب البيطري والصحة والتموين، حملة مكبرة على أماكن بيع وتخزين السلع والمواد الغذائية، للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات بشارع أحمد عرابي، وبالتفتيش تم ضبط 6 أطنان و730 كيلو كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وعلي الفور تم أخذ عينات من المضبوطات وإرسالها الي المعامل المركزية، واستصدار أمر من النيابة العامة بالتحفظ علي الكمية المضبوطة، لحين صدور قرار بإعدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الثلاجة .

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمراقبة الأسواق لتوفير السلع الغذائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من الغش وارتفاع الأسعار.