تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطفلة دهب بالشرقية: طلب فدية وخد عزاها

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، صباح اليوم، داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، حكم الإعدام الصادر بحق أمير مصطفى عبد الباسط، المدان بخطف وقتل الطفلة دهب بالشرقية مقابل فدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدا لتسليمها لأسرته.

تعود أحداث القضية إلى سنة 2015، عندما عثر أهالى قرية السعديين على جثة الطفلة "دهب رضا" 4 سنوات جثة هامدة، بجوار منزل أحد أهالى القرية، بعد ساعات من اختفائها.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار الطفلة، يدعى "أمير مصطفي عبد الباسط"، 20 سنة، عاطل، لمروره بضائقة مالية، فقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها، ثم أرسل رسالة لوالدها على الهاتف يطلب منه فدية 100 ألف جنيه.

وبعد خطف المتهم، للطفلة "دهب" وإرسال الرسالة لوالدها، وجلس إلى جوار والدها لمواساته، ومعرفة كيف سيقوم بتدبير المبلغ، وعاد للطفلة التى تركها بالطابق الأول من مسكن العائلة الذى يقيم فيه بمفرده، وعندما صرخت خوفا منه، كتم أنفاسها وخنقها بسلك كهرباء، واتصل بأسرتها يطالبهم بسرعة تدبير المبلغ.

وبعد ساعات من خطف الطفلة وقتلها، تخلص من جثتها بإلقائها خلف مسكنه، ثم ذهب لحضور جنازتها، ووقف مع والدها لتلقى واجب العزاء مع الأسرة.

وتبين أن المتهم مرتبط بفتاة منذ 3 سنوات ويمر بضائقة مالية ولم يستطع تدبير نفقات الزواج، فعزم على خطف الطفلة وطلب فدية من أسرتها، لكنها توفت فى يده أثناء محاولته كتم أنفاسها خشية سماع أحد صراخ الطفلة.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وأضاف أنه لم يكن ينوى قتل الطفلة، لكنه حاول كتم نفسها بعد صراخها العالى.

وبعد تزايد صراخها شنقها بسلك كهرباء، ووضع جثتها تحت كومة من الرمال أسفل السرير الذي ينام عليه فى غرفته، ثم قام بشراء شريحة هاتف محمول وأرسل لولد الطفلة رسالة يطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، وانتظر لحين خلو الشارع من الأهالى وقام بالتخلص من الجثة خلف منزله.

وأقر المتهم أنه نادم على فعلته، وأمرت النيابة بإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها عليه بال‘عدام شنقا، وبعد انتهاء درجات التقاضي أصبح الحكم نهائيا، ونفذته مصلحة السجون داخل سجن برج العرب اليوم.