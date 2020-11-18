تحرك عاجل من "المعلمين" لدعم معلمة "أتوبيس الهرم": نتابع سير التحقيقات

اطمأن نقيب المعلمين خلف الزناتي، على حالة الطلاب والمعلمين المصابين في حادث أتوبيس مدرسة الإبداع الذي وقع بمنطقة الرماية، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقلهم لمستشفى الهرم، بينهم حالة حرجة للمشرفة دينا محمود، ومتواجدة بغرفة الرعاية المركزة نتيجة إصابتها بنزيف.

ووجه الزناتي، بتحرك عاجل من محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، وأعضاء اللجان النقابية بالهرم وأوسيم، لتقديم كل الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمة المصابة وأسرتها فورا.

المعلمين تكلف الشؤون القانونية بمتابعة تحقيقات الحادث وتحليل مخدرات للسائق

وأشارت النقابة إلى أنه تم تكليف الشؤون القانونية بمتابعة تحقيقات الحادث، خاصة تحليل المخدرات الذي أجرى للسائق للتأكد من عدم تعاطيه أي مواد مخدرة والحفاظ على حقوق المعلمة القانونية.

ووقع حادث صباح اليوم، إثر اصطدام أتوبيس تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، بعمود إنارة في منطقة الرماية، مما أدى لانقلابه، وأسفر عن إصابة 17 طفلا ومشرفة الأتوبيس، والمعلمة دينا محمود مدرسة مصابة بنزيف، وباقي الإصابات أغلبها كدمات غير خطيرة.

ورصد مرصد المعلمين التابع للنقابة العامة للمهن التعليمية، عدداً من حالات الاعتداء على المعلمين خلال الشهر الأول من العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 .

وكانت أبرز حالات الاعتداء، حينما نشبت مشاجرة بين معلم وطالب داخل مدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي بقنا، حيث شاهد المدرس طالبا يدخن سجائر أثناء الحصة فطلب منه إطفاءها وإلقاءها من يده فرفض الطالب، وإثر ذلك أخذ المدرس السجائر منه عنوة، الأمر الذي أعقبه تعدي الطالب على المعلم ونشبت المشاجرة.

وفي مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتدى ولي أمر طالب على معلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، مستخدما آلة حادة، مما استدعى إجراؤه عملية جراحية، موجها رسالة حزينة "أفكر جديا في الاستقالة من التعليم".

وقال المُدرس إن مشاجرة وقعت بين طالبين وفضها، بعدها جاء والد طالب إلى المدرسة وقال: "أنا جاي أضربك؛ وأخرج سلاحا واعتدى عليّ، وأصابني بكسر أسفل الركبة الأمر الذي استدعى نقل عظمة من الحوض لمعالجة هذا الكسر".