الصحة العالمية: تسجيل نحو 4 ملايين إصابة بكورونا خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم يُسجل خلال أسبوع واحد منذ بدء انتشار الوباء.

وأوضحت المنظمة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 ملايين و977 ألفًا و223 إصابة جديدة و59 ألفًا و699 حالة وفاة في العالم خلال أسبوع من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري، حيث زاد كلا المعدلين بشكل كبير مقارنة بالأيام السبعة السابقة التي سجلت 3 ملايين و695 ألفًا و495 إصابة، ووفاة 54 ألفًا و835 شخصًا.

وأوضحت أنه على الرغم من استمرار المنطقة الأوروبية في الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات (46%)، فقد انخفض هذا الأسبوع بنسبة 10% (مقارنة بالأيام السبعة السابقة)؛ بسبب زيادة التدابير في مجالي الصحة العامة والمجتمع.. مشيرة إلى أن القارة الأوروبية سجلت مليونًا و840 ألفًا و85 إصابة و29 ألفًا و43 حالة وفاة في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.