للاحتراز من كورونا.. ندوة تثقيفية للعاملين بالسياحة في شرم الشيخ

نظمت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في القطاع السياحي، واتباع إجراءات السلامة الصحية، بعد استقبال العالم الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وشهد أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، الندوة، بحضور أكرم محمد سيد، مدير مكتب عمل شرم الشيخ، وأمال ذكى، مدير مكتب السلامة بطور سيناء، وحسام الدين حسنى، أخصائي السلامة والصحة المهنية.

وقال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، إن المديرية تنظم عدة ندوات لتثقيف العاملين في كافة القطاعات الخاصة بمهام أعمالهم، كنوع من التنمية المهنية المستدامة، من خلال إطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال تخصصهم، إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح مدير المديرية أن الندوة تطرقت لطرق وأساليب الوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد–١٩" حتى تستمر معدلات العمل الحالية في المشروعات الجاري تنفيذها، وعدم اضطرار الدولة إلى اللجوء لاتخاذ إجراءات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.