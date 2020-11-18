أشاد به الرئيس ومدبولي في أسبوع.. مركز قيادة الدولة "الأضخم في العالم"

مركز قيادة الدولة الاستراتيجي، المقر الذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام قليلة في العاصمة الإدارية الجديدة، حصل أيضًا على إشادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي ترأسه اليوم، معبرًا عن فخره وانبهاه بما رآه داخل المركز من إمكانيات تؤكد مدى قوة هذه الدولة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الإطار سيسجله التاريخ، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز غير المسبوق.

المركز أُنشيء حديثًا بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية، وفقًا لما رصده التقرير الذي نشرته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب"، حيث تتعدد المننشأت لتشمل عددا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية، وعددًا من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

وذكر التقرير أن المركز يؤمّن بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز، كما أنه يتضمن عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أي أزمات أو طوارىء.

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 4 سنوات بإعداد وتجهيز لإنشاء مركز قيادة الدولة الاستراتيجي، باستخدام اعلى المعايير الهندسية وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية والتي تجعل الدولة قادرة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف؛ حتى يكون مدينة ذكية مستدامة من مدن الجيل الرابع، ويعد الأضخم والأكبر على مستوى العالم.

وفي 15 نوفمبر الجاري، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به، وأشاد الرئيس خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقًا للمدة الزمنية المخططة.‎