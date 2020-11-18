بمشاركة 11 طبيباً.. إعادة ذراع مبتورة لطفل بمستشفى مطروح العام

نجح فريق طبي في إعادة ذراع طفل مبتورة، نتيجة تعرضه لحادث، في عملية جراحية استغرقت قرابة 9 ساعات، بمستشفى مطروح العام، حيث ضم الفريق أطباء من مختلف التخصصات.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن أطباء مستشفى مطروح العام أجروا عملية ناجحة لإعادة ذراع مبتورة لطفل، يبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة حادث سير.

واستقبل المستشفى الطفل، الذي نقلته سيارة إسعاف، مصاباً ببتر كامل في الذراع اليسرى، أعلى مفصل الكوع، وكسر مفتوح من الدرجة الثالثة، أسفل عظام الساق، وقطع بالشريان الخلفي للساق، وعلى الفور، تم إدخال الطفل غرفة العمليات، وجرى إسعافه أولياً عن طريق نقل محاليل وكرات دم وبلازما، لتعويض ما فقده خلال نقله للمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم استدعاء فريق طبي ضم تخصصات جراحة الأوعية الدموية، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والأشعة، والتخدير، للتواجد داخل غرفة العمليات، وعمل الفريق في وقت واحد لإعادة الذراع المبتورة، وتثبيت الكسور، وإصلاح التهتك في الأوعية الدموية والعضلات، في عملية استغرقت 9 ساعات.

وبعد انتهاء العملية، تم نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة الجراحية، لمتابعة حالته، ومن المقرر أن يخضع لعملية أخرى تكميلية لاحقاً، لترقيع أجزاء مفقودة من العضلات والأوتار، مع توصيل العصب "الزندي والكعبري"، بعد التأكد من سلامة الدورة الدموية فى الذراع بعد زراعته.

وأشار "البلتاجي" إلى أن كتيبة من الأطباء وطاقم التمريض التي شاركت في هذه العملية، بلغ عدد أفرادها 24 شخصاً، بينهم 11 طبيباً، وضم الطاقم الطبي كلاً من الدكتور مصطفى عبد العظيم، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عماد المنوفي، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور محمد إبراهيم عبدالمقصود، اخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد الموافي، اخصائي الجراحة العامة، والدكتور محمد رضا، طبيب الجراحة العامة، والدكتور رامي عطية، اخصائي جراحة العظام، والدكتور مؤمن عبداللطيف، اخصائي جراحة العظام، والدكتور أحمد جمعة، اخصائى الأشعة، والدكتور عادل الشعراوي، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور محمد المجريسي، طبيب التخدير، والدكتور أحمد غانم، طبيب تخدير، بإشراف الدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام.