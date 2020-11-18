محمد رجب يعلن موعد عرض مسلسله الجديد "ضربة معلم" على "cbc"

أعلن الفنان محمد رجب، عرض مسلسله الجديد "ضربة معلم" من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، يوم السبت المقبل، على قناة "سي بي سي".

ونشر "رجب"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لبوستر مسلسل "ضربة معلم" معلقًا عليها: "توكلنا على الله.. السبت ٢١ نوفمبر 8 مساء على CBC".

ينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، رانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، ومحمد نجاتي، ومحمد عز، ومحسن منصور، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح.

وسعت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل إلى استغلال نجاح الثلاثي محمد رجب وأحمد عبدالفتاح وإسماعيل فاروق، في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، أملا في تكرار حالة النجاح في مسلسلهم الجديد.

صراع على الإرث

علمت "الوطن" أن الفنانة رانيا فريد شوقي، تجسد في "ضربة معلم" دور إمرأة شعبية تدعي "تباهي"، يتوفى زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، لترث مشغل ملابس كان يمتلكه في المنطقة، وتعمل على توسيع تجارتها لتفاجأ بظهور ورثة زوجها، وتدخل في صراعات عديدة معهم علي مدار أحداث أحد المسلسل.