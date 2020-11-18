كيسنجر: أمريكا والصين تتجهان نحو حرب باردة

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن يجب أن تتحرك بسرعة لاستعادة قنوات الاتصال مع الصين التي انهارت خلال سنوات حكم ترامب حتى لا تخاطر بحدوث أزمة قد تتطور إلى صراع عسكري.

وأوضح "كيسنجر"، في مقابلة مع رئيس تحرير وكالة بلومبرج للأنباء جون ميكليتهويت: "لدى ترامب طريقة تفاوض أكثر تصادمية مما يمكنك تطبيقه على المدى الطويل، وفي وقت مبكر من ولاية ترامب، كان من المهم بالنسبة له أن يؤكد على المخاوف العميقة لدى الأمريكيين بشأن تطور الاقتصاد العالمي غير المتوازن، وأعتقد أن ذلك كان شيئا مهما، ولكن منذ ذلك الحين، كنت أفضل أن ينتهج أسلوبا أكثر تميزا".

وقال "كيسنجر" إن التراجع السريع فى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام يعني أن البلدين تتجهان نحو حرب باردة جديدة، وأضاف أنه يتعين على الجانبين "الاتفاق على أنه مهما كان الصراع الذى بينهما، فإنهما لن يلجئا إلى الحل العسكري".

وقال "كيسينجر" إنه من أجل تحقيق ذلك، يتعين على الولايات المتحدة والصين أن تنشئا معا نظاما مؤسسيا يتم من خلاله تعيين بعض القادة الذين يثق بهم رئيسنا وبعض القادة الصينيين الذين يثق الرئيس شي في تعيينهم للبقاء على اتصال مع بعضهما البعض نيابة عن رؤسائهم.