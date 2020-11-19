122 عاما على ميلاده..11 عملا لـ حسن البارودي من أفضل 100 فيلم بالسينما

122 عامًا على ميلاد الفنان الكبير حسن البارودي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر من عام 1898، وترك إرثًا فنيًا يقدر بنحو 100 فيلم سينمائي، ومايزيد عن 200 عمل مسرحي، من خلال فرقته المسرحية التي كونها في ثلاثينيات القرن الماضي، ولم تسجل غالبيتها.

تم اختيار 11 فيلما اشترك فيهم الفنان حسن البارودي، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها "الوطن" في السطور التالية:

سلامة في خير

شارك الفنان حسن البارودي، الفنان نجيب الريحاني، فيلم سلامة في خير عام 1937، للمخرج نيازي مصطفى، سيناريو وحوار بديع خيري، بطلة حسين رياض، فردوس محمد.

لاشين

وعام 1939 شارك الفنان حسن البارودي في فيلم لاشين، للمخرج فريتز كرامب، تأليف أحمد بدرخان، وأحمد رامي، وبطولة نادية ناجي، حسين رياض، حسن عزت.

النائب العام

ومع المخرج أحمد كامل مرسي، والمؤلف أحمد شكري، شارك حسن البارودي في فيلم النائب العام عام 1946، مع مديحة يسري، حسين رياض، عباس فارس، زكي رستم، سراج منير.

جعلونى مجرما

ومع فريد شوقي، هدى سلطان، يحيى شاهين، شارك حسن البارودي في فيلم جعلوني مجرما عام 1954، عن قصة فريد شوقي، وإخراج عاطف سالم.

درب المهابيل

وعن قصة نجيب محفوظ، والمخرج توفيق صالح، شارك حسن البارودي في فيلم درب المهابيل، بطولة شكري سرحان، برلنتي عبدالحميد، توفيق الدقن عام 1955.

الفتوة

ومع المخرج صلاح أبوسيف، وفريد شوقي، شارك حسن البارودي في فيلم الفتوة عام 1957، بطولة تحية كاريوكا، زكي رستم.

باب الحديد

عام 1958 مع المخرج يوسف شاهين، والمؤلف عبدالحي أديب، شارك حسن البارودي في فيلم باب الحديد، مع فريد شوقي، هند رستم، ومن أشهر عباراته "قناوي يابني.. هجوزك هنومة".

صراع في النيل

ومع المخرج عاطف سالم، والمؤلف علي الزرقاني، شارك حسن البارودي في فيلم صراع في النيل عام 1959، بطولة عمر الشريف، رشدي أباظة، هند رستم.

الحرام

عن رواية الأديب يوسف إدريس، شارك حسن البارودي في فيلم الحرام عام 1965، للمخرج هنري بركات، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، بطولة فاتن حمامة، عبدالله غيث، زكي رستم.

الزوجة الثانية

"العمدة عايز يناسبك يا أبوالعلا في فاطمة مرتك.. اتجوز غيرها، البلد مليانة بنات حلوة"، "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، من أشهر الجمل السينمائية التي جاءت على لسان حسن البارودي خلال أحداث فيلم الزوجة الثانية عام 1967، للمخرج صلاح أبوسيف، بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح منصور، تأليف أحمد رشدي صالح.

العصفور

مع المخرج يوسف شاهين، شارك حسن البارودي في أخر أفلامه العصفور، الذي عرض عام 1974، بطولة محمود المليجي، محسنة توفيق، صلاح منصور، عبدالوارث عسر.