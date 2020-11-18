آمنة نصير تتراجع: زواج المسلمة بالكتابي حرام.. وتصريحاتي اجتُزئت من سياقها

أصدر مكتب الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بيانًا بشأن الجدل الدائر حول ما وصفه البيان بـ"ما اقتطعه البعض من حديثها على قناة الحدث، عن زواج المسلمة من أهل الكتاب، واجتزائه من سياقه، ووضعه كأنه تصريح منها وموافقة منها عليه".

وتابع البيان: "جاء أحد أسئلة الحلقة عن وجود نص قرآني يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب، وكان رد الدكتورة آمنة نصير، أنه لا يوجد نص قرآني صريح في ذلك الشأن بالتحديد، ولكن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم؛ وعليه فهي تؤكد قاطعة تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمي لأهل الكتاب؛ أما الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرم تحريماً قطعياً لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أي نوع".

وتابع: "وتؤكد الدكتورة آمنة نصير، أهمية التجديد في الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد في القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التي نزل فيها النص القرآني، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية، وتهيب بالكافة الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل".