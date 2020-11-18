أعلى الإعلام: غرامة 250 ألف جنيه ووقف البث والنشر عقوبة إثارة الجمهور

نصت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عدد من العقوبات للمخالفين للمعايير والأكواد التي وضعها المجلس، ومن بينها الكود الرياضي، وتتدرج العقوبات بلفت النظر والإنذار مرورا بالغرامة التي تصل لـ250 ألف جنيه، وحجب الصفحات التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف وصولا لوقف النشر والبث وقد يصل الأمر لسحب ترخيص الوسيلة.

وأطلق "الأعلى للإعلام" مبادرة لنبذ التعصب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأشار إلى تشكيل لجنة لرصد أي خروقات وتطبيق اللائحة على المخالفين.

ونصت المادة 17 من اللائحة على أن قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيح لوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، يعد مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسبما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- دفع مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة، أو بصفة دائمة.

أما المادة 23 فنصت على أنه يعد مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الأعراف المكتوبة "الأكواد" أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسبما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- لفت النظر.

2- الإنذار.

3- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة، بالعملة الأجنبية.

4- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.