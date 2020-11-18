عمرو دوارة وسيد إسماعيل "حبايب" بعد مناظرة 150 سنة على نشأة المسرح

عانق وصافح كلا من الدكتور عمرو دوارة، والدكتور سيد إسماعيل، عقب ندوتهما في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، التي دارت فكرتها حول 150 سنة على نشأة المسرح.

تبني دوارة، فكرة أن يعقوب صنوع هو أساس المسرح المصري والعربي، في حين كان لإسماعيل رأي آخر، أن صنوع ما هو إلا شخص ماسوني، تم إدخاله في عالم المسرح، وأن رائد المسرح هو سليم النقاش.

أدار المناظرة التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف، الفنان الكبير محمود الحديني، وشهدت تدخلات من الفنانة سميحة أيوب، والناقد المسرحي محمد الروبي.

واحتفى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بالفنانة الراحلة سناء جميل، بتخصيص ندوة لها، أمس، بحضور الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان.

بدأ الإعلامي الكبير مفيد فوزي محاوره في الندوة، بكلمة عن سناء جميل، ثم وجه أسئلته لسيدة المسرح العربي عن سناء جميل وعلاقتها بها فقالت: لما بتكلم عن سناء جميل، فانا بتكلم عن توأمتي، في معهد فنون مسرحية، كنت أسكن في شبرا وهي في العباسية، قالت لي إننا نبعد عن بعض، لكننا نستطيع زيارة بعض، وجدت نفسي مشدودة لها، وهي كذلك، فكملنا بعض، لأننا نقيضين في الحياة، فهي سريعة الغضب والانفعال، أما أنا كنت استوعب الأمور الأول، وبعدها أنفعل، فقلت لها يا سناء أريدك أن لا تعتذري كثيرا، فعليكي الاستيعاب أولا، وقالت لي سوف أفعل ذلك، لكنها لم تتغير، وبرغم ذلك، كنا توأمتين في الحياة والتمثيل نكمل بعضنا.

تضيف: الناس كانوا يصنعون حالة من النديه بيننا لكننا كنا في الواقع محبين لبعضنا البعض، وكنت معها حتى نهاية حياتها، وأعتقد أن دورها في مسرحية "مريض بالوهم"، كان نقطة انطلاق مهمة، وهي كانت صادقة مع نفسها، ومحبة جدا لعملها، بجانب موهبتها التي كرمها الله بها، أما الشخصية التي كانت تقدمها، فكانت تنسى نفسها، وتصبح هي الشخصية.