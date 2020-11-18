"الإدارة المركزية للتعمير": حفر سد جوليوس إنجاز للمقاولات المصرية

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إن شركات المقاولات المصرية حققت إنجازا فريد بانتهائها من أعمال حفر سد جيوليوس، وهو المشروع الأول من نوعه لمصر في الخارج.

وأضاف "عبد الهادي" في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت أن العقد بين الشركات المصرية والجانب التنزاني تم في عام 2018 وهذا المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي وتوليد الطاقة الكهربائية، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجي بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات.

وأوضح أن المشروع كان يعمل فيه 3000 عامل مصري بجانب عمالة من تنزانيا وبلغت قيمة المشروع 2.9 مليار دولار وهو تعاون ببين شركتي السويدي إلكتريك والمقاولين العرب.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالمشروع ولتحقيق شعب تنزانيا الشقيق تنمية وتوليد طاقة كهربية في بلد إفريقي ينتمي لنفس القارة، ويؤكد المشروع قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات على مستوى دولي خاصة في إفريقيا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر.

وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورغورو بجنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميغاوات/ساعة سنويا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وسيشمل المشروع إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي من أجل عمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي.