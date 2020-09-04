مدبولي: السيسي كلف بتنفيذ "سد تنزانيا" على أعلى مستوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "مدبولي"؛ لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا، والذي ينفذه التحالف المصري المقاولون العرب - السويدي إليكتريك.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير يسري خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصّار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

ويهدف المشروع إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجا وات، موضحا أنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.

يذكر أن الحكومة التنزانية تدرس المشروع منذ ستينيات القرن الماضي، وفي ديسمبر من 2018 قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية إلى التحالف المصري المشترك بين شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" بتكلفة 2.9 مليار دولار.