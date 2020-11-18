مازن الغرباوي: المسرح ليس مهنة المهمشين وعلينا تغيير أفكارنا

أكد مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أهمية تنمية المورد البشري، من أجل استقامة الصناعة الثقافية، وتحديدا صناعة المسرح المصري، خاصة أن هناك نماذج إيجابية من أجيال شابة، قادرة أن تتعاون وتتلاحم مع أجيال كبيرة قيمة وقامة، للاستفادة من خبراتهم، ضمن الملتقى الفكري الخاص بدورة هذا العام بعنوان "المسرح الشبابي صناعة ثقافية للتنمية مستدامة"، في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وتحدث في الملتقى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأدار الجلسة الدكتور مصطفى سليم.

وأكد الغرباوي، أنه يتوجب علينا كجيل شباب، أن ننظر إلى المسرح كنموذج أصيل في الصناعة الثقافية، كما تنظر إليه البلاد الأخرى، كنموذج يدعم اقتصاد الدولة، خاصة أن هناك مفاهيم مرسخة لدينا عن المسرح أنه لايدر دخلا ماديا، وأنه وظيفة المهمشين، وغيرها من المفاهيم التي تقلل من قيمة وأهمية المسرح.

يشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي انطلق 16 نوفمبر الماضي، 11 عرضا مسرحيا في مختلف مسابقات المهرجان.

وتقام دورته الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحله سناء جميل، وترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي، والرعاية الإعلامية ل "بوابة اخبار اليوم".