انطلاق اعمال المؤتمر  التاسع لأمراض الصدر بجامعة أسيوط

إنطلقت فاعليات المؤتمر التاسع لأمراض الصدر، اليوم، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وفي حضور الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط و أعضاء هيئة التدريس وكوكبة من الأطباء بمستشفيات الجامعات المصرية .

وأشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، بالدور المتميز الذي يقوم به قسم الأمراض الصدرية في التصدي لمواجهة جائحة كورونا والمجهودات المتميزة التى يقدمها الطاقم الطبي للإهتمام بالمرضي وتقديم الرعاية الكاملة.

من جانبها، أعربت الدكتورة مها غانم، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر مشيرة إلى المجهود المتميز لكلية الطب من خلال عقد المؤتمرات التوعوية التي تناقش مشاكل المجتمع، في إطار الإهتمام بكافة المستجدات والتطورات العلمية في ظل جائحة كورونا المستجد كما أوصت بعقد مؤتمر جامع لكافة التخصصات للتعاون والتذكرة والتساؤل ووضع خطة شاملة يتعارف عليها القطاع الطبي .

وأوضح الدكتور علاء عطية، أن المؤتمر يأتي في إطار الدور الرائد لقسم أمراض الصدر سواء على الصعيد العلمي أو الطبي، لافتًا إلى أن المؤتمر جرى تنظيمه بالتعاون مع وزارة الصحة، وتستمر فاعلياته على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري كمرحلة ثانية تتضمن ورش عمل ومحاضرات طبية متخصصة .

وأضاف الدكتور جمال ربيع، أن المؤتمر يتناول عدداً من المحاور الهامة منها التعليم الطبي المستمر من خلال عقد ورش عمل متخصصة لخدمة المجتمع من خلال التعامل مع جائحة كورونا المستجد، و التعاون بين مستشفيات الجامعة و مستشفيات وزارة الصحة و مستشفيات وزارة الداخلية .

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة صفاء مختار، رئيس اللجنة المنظمة أن المؤتمر يأتى فى نسخته التاسعة بهدف تبادل الخبرات والرؤي في تخصصات الأمراض الصدرية مشيراً إلى أن مواكبة التطور العلمي تعد من ركائز العمل الأساسية في الطب ويتيح المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين للمناقشة وتبادل الرؤى فى عدد من المحاور الرئيسية من خلال 6 جلسات علمية، كما يستضيف المؤتمر 4 متحدثين أجانب .

و في ختام الجلسة الإفتتاحية تم تقديم درع المؤتمر للدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، و الدكتورة أماني عمر، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم و الطلاب، و الدكتور مجدي أبو ريان، أستاذ أمراض الصدر بجامعة الأسكندرية، و الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور سعد زكي مدير المستشفيات الجامعية بأسيوط.