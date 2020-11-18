حجاج: الشركات المصرية تعمل بقوة في إفريقيا

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن ماقامت به مصر من تنفيذ مشروع السد التنزاني يثبت قوة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع لتنفيذ المشروعات الكبرى والعملاقة، حيث إن هناك عددا كبيرا من المشروعات في القارة الإفريقية تنفذها شركات مصرية.

وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن إنشاء مصر للسد في تنزانيا يعكس حرص مصر على تحقيق التنمية لمختلف دول القارة، ويؤكد حرص مصر على تنفيذ كافة الدول الإفريقية لمصالحها، ولكن دائما ما تسعى القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب المصري في مياه النيل بعد بناء السد الإثيوبي.

وأوضح أن هناك بعض الشركات المصرية الخاصة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في إثيوبيا نفسها، وتوظف الكثير من المواطنين الإثيوبيين، حيث إن الشركات المصرية معروفه بالتنفيذ بأعلى التكنولوجيات عبر مختلف المشروعات، كما أنها تساهم في تنمية القارة.

وأكد أن الشركات المصرية تلجأ للمناقصات التي يعلنها البنك الدولي لتنفيذ المشروعات في الدول الإفريقية، وهو الأمر الذي يتم بدون تدخل أو محسوبية، وغالبا ما تنجح الشركات المصرية في تنفيذ تلك المشروعات والتي ستعود عليهم بالنفع فيما بعد خلال مرحلة تشغيل المشروعات على أراضي الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من دعا لمنظمة قارية واحدة لتبادل السلع والخدمات بدون أي عوائق جمركية بين مختلف الدول الإفريقية، مثلما يحدث في دول "الكوميسا"، كما وتستورد مصر من إفريقيا الكثير مثل النحاس والكوبلت والصادرات الغذائية المصرية.

وشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بحضور رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي عبر تنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي، في مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجي"، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا.