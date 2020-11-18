المعهد المصرفي ينتهي من إعداد أول دراسة للمهارات المستقبلية للقطاع

انتهى فريق العمل بإدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، من إعداد دراسة - هي الأولى في مصر - حول مستقبل الجدارات والمهارات بالقطاع.

وعقد المعهد ندوة تحت عنوان "مستقبل الجدارات والمهارات في القطاع المصرفي المصري"، للوقوف على المهارات المستقبلية للقطاع المصرفي، ومن ثم البدء في إعداد وتطوير العاملين بالقطاع لاكتساب تلك المهارات.

وشارك بالندوة كلاً من عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، حيث استعرض خلال كلمته أهم نتائج وتوصيات الدراسة مسلطاً الضوء على احتياج القطاع المصرفي المستمر إلى الكوادر البشرية التي تتمتع بالمهارات المتنوعة والأداء المهني المتميز، والدكتور محمود الخطيب، أستاذ إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم إدارة الأعمال السابق بكلية التجارة بجامعة حلوان، والذي ناقش أهم الكفاءات الخاصة بقادة البنوك والمتخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية، ومدحت المدني، مؤسس شركة "برومارك" لاستشارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

وتطرق المدني إلى مقتضيات عمل الموارد البشرية لمواكبة ما يمليه مستقبل العمل من التغيير في التصميم الوظيفي والكفاءات المطلوبة، وأيضاً حماية الصحة المؤسسية.

وفي هذا السياق، قال نصير: "تم عقد هذه الندوة لتشجيع القائمين على إدارة الموارد البشرية ومتخذي القرار بالقطاع المصرفي لمراجعة ممارسات التوظيف والتقييم لديهم، والتفكير الصحيح في كيفية دعم الجهود التي تستهدف تعزيز فاعلية الموارد البشرية وقدراتها".

وركزت الندوة على تطوير دور مديري الموارد البشرية ودور القادة والمديرين بالقطاع المصرفي لتطوير مهارات العاملين بما يتناسب مع المستجدات، وناقش المتحدثون رؤية القائمين على إدارة الموارد البشرية بالبنوك المصرية حول الاحتياجات المستقبلية للوظائف في القطاع المصرفي.

وأكد نصير أن سوق العمل المصرفي يشهد تحولات جذرية ناتجة عن تأثير التطورات التكنولوجية المباشرة وغير المباشرة على طبيعة الوظائف والمهام داخل إدارات البنوك المختلفة، بالإضافة إلى تأثيرها على هيكل الجدارات والكفاءات والمهارات حالياً ومستقبلاً.