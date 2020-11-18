"الإسكان": السد التنزاني يعيد دور مصر في تنفيذ مشروعات عملاقة بالقارة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشاركة مصر في حفر مشروع سد روفيجي في دولة تنزانيا يعود بمكاسب سياسية واقتصادية عديدة على مصر، فالمكاسب فإنها تتمثل في إعادة الدور المصري في تنفيذ المشروعات على مستوى العالم وفي قارة إفريقيا والدول الشقيقية والتي تجمعها بمصر علاقات تاريخية.

وأضاف "خطاب" في مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية لقناة “ten” أن السد في تنزانيا تنفذه شركتان مصريتان وهما السويدي إلكتريك وشركة المقاوليون العرب ويعمل المشروع على تحسين اقتصاد إثيوبيا بجانب محافظته على البيئة، وحضر الافتتاح صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح أن المشروع يعمل على تحويل مجرى الماء حول السد المزمع إقامته في تنزانيا وهذا المشروع سيعود بالنفع بشكل سريع وناجح على الاقتصاد التنزاني.

وتقع المحطة التي ستولد الكهرباء على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورجورو بجنوب غرب مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجاوات/ساعة سنويا وهذه هي المرة الأولى في المنطقة يتم إنتاج هذه الكميات وستكون على يد المهندسين المصريين، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن المشروع يوثق العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا ويرسخ دور المهندسين المصريين في البناء والإنشاء في إفريقيا، لافتا إلى أنه سيكون هناك اتفاقيات عديدة بين البلدين ودورات للفنيين العاملين في السد ليتم تدريبهم في مصر ويساعد هذه الإنشاء في زيادة الطلب على شركات الهندسة المصرية لتنفيذ مشاريع مماثلة في دول مختلفة، كما سيتم الاطمئنان طول فترة التشغيل والصيانة على عمل المشروع بشكل جيد من خلال المهندسين المصريين.