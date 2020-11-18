في 4 خطوات.. طريقة تحميل تطبيق موقع رئاسة الجمهورية على الهواتف

من منطلق تيسير الأمر على المواطن وتوفير كافة المعلومات المتعلقة برئاسة الجمهورية كافتتاحات رئاسية ومشروعات قومية وخطب الرئيس والفاعليات والمؤتمرات وغيرها، أطلق موقع الرئاسة تطبيق الهواتف الذكية لتحميل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر الهواتف والأجهزة المحمولة من خلال "App Store"، و"Google play".

وتستعرض "الوطن" طريقة تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية (Android) من خلال التقرير التالي:

أولًا: الدخول إلى متجر البرامج المتاح لهاتفك كـ "App Store" للهواتف الأيفون أو "Google Play" للهواتف العادية.

ثانيًا: من خلال البحث داخل تطبيق البرامج يتم البحث بعنوان Egyptian Presidency باللغة الانجليزية أو رئاسة جمهورية مصر العربية باللغة العربية.

ثالثًا: فور ظهور التطبيق باللون الأحمر متضمنًا جمهورية مصر العربية رئاسة الجمهورية وصفحة اسال الرئيس يمكنك الوثوق فيه والضغط على تنزيل لتحميله.

رابعًا: فور الانتهاء من التثبيت سيتم وضع التطبيق على الهاتف بشكل تلقائي وعليه يمكنك تصفحه لمتابعة أحدث الأخبار والقرارات فور صدورها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية، والذي يضم البيانات الرسمية عن المشروعات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.

ويحتوي الموقع على أفلام وثائقية وبيانات رسمية لكل انجاز قامت به الدولة خلال الفترة الماضية، بجانب البيانات التي تتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية، في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والإنشاءات.

ووفقا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد استغرق التطبيق جهد كبير فى تجميع وتبويب وفهرست المادة العلمية والإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة المصرية حيث قام على ذلك فريق ضخم من المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وينقسم موقع رئاسة الجمهورية لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية، كما يضم الموقع جميع وأخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسة المحلية والعالمية، ثم المبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.