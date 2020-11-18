"الأهرام الاستهلاكي": بيع الخضروات والفاكهة بسعر أقل 25% عن السوق

قال محمد كمال مدير مجمع الأهرام الاستهلاكي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة جدا لتوفير الفاكهة والخضروات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أوصى بتنفيذ الصوب الزراعية التي وفرت الكثير على الدولة، بدليل أن مجمعات الأهرام، حققت طفرة بحيث يقل سعر الأسعار داخل المجمعات، بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% عن الأسعار خارج الأهرام الاستهلاكي.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "extra news"، أن الطماطم سلعة تسببت في ارتفاع أسعار سلع أخرى، لكنها موجودة في المجمع الاستهلاكي بسعر أقل 5 و6 جنيهات عن السعر في الأسواق، حيث تباع في المجمعات إلى 9 جنيهات، بينما تباع في السوق بـ14 جنيها، أما الليمون فيصل سعر الكيلو منه إلى 7 جنيهات، وفي الخارج يصل إلى 11 جنيها، أما الفلفل الرومي فسعره 6 جنيهات ونصف، وفي الخارج 10 جنيهات.

وتابع: "يتراوح سعر البطاطس من 3 جنيهات إلى 3.5، أما الخيار فيباع بسعر بين 6 و7 جنيهات، وفي الأسواق يُباع بين 8 و9 جنيهات، أما البرتقال أبو سرة، فيصل سعره إلى 5 جنيهات وأحيانا 4 جنيهات ونصف، أما الجوافة فسعرها يتراوح مابين 4 إلى 5 جنيهات.