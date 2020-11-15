أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15-11-2020 في مصر

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية على مدار الأيام الماضية، وفي ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة تقدم "الوطن" متوسط الأسعار اليوم الأحد 15 نوفمبر الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والجزر والفلفل والفاصوليا، على النحو التالي:

أسعار الخضروات

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 5 و12 جنيها.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

أسعار البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 5 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 12 جنيها.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 1.5 و6 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي اليوم بين 4 و6 جنيهات.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر اليوم بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

سعر الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 و35 جنيهًا.

سعر الموز

يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

سعر الكمثرى

يتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

سعر البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح من 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.