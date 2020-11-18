رئيس "الألعاب الإلكترونية": صناعة بـ200 مليار دولار تستحق دعما مجتمعيا

قال شريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إن الأخوة الكبار وأولياء الأمور عليهم اللعب مع أطفالهم لمعرفة تأثير الألعاب الإلكترونية عليهم، فالألعاب ليست ترفيه، بل عالم كبير وصناعة بتكلفة 200 مليار دولار حول العالم و2 مليار دولار بطولات رياضية، وهي ألعاب ذهنية تتحول إلى رياضة بدنية، ويوجد ميداليات عالمية وبطولة كأس العالم وبطولات إقليمية ويوجد اتحاد عربي واتحاد مصري ويجب تعريف المجتمع بالألعاب الإلكترونية لتقليل الأضرار من هذه الألعاب ولتقديم دعم مجتمع لهذا النوع من الألعاب الجديد على الثقافة المصرية.

وأضاف "عبد الباقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية دوره كمثل دور الاتحاد الرياضية حول العالم التي تركز على دورين الأول يهتم بنشر اللعبة التي يرعاها، والثاني هو تنظيم هذه اللعبة فنجد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يُعرف الجميع بقواعد اللعبة وبلغت الثقافة الكروية أن الجمهور يعدل على كثير من اللاعبين الدوليين في أندية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وتابع أن القواعد الخاصة باتحاد الألعاب الإلكترونية تختلف قليلا لأن أي شخص يمكنه أن يلعب في أي مكان في العالم مع لاعبين لا يعرفهم، ولا يمكن منع الألعاب الإلكترونية فهي طوفان ولكن الصين تقوم بمنع خدمة الألعاب بعد الساعة الثامنة مساءا ولكن هذا يتطلب إجراءات قانونية مشددة ومصر اختارت الانفتاح على العالم.

وأوضح أنه يدعو الأندية المصرية بأن توجد لجان للألعاب الإلكترونية، وسيتم تنظيم بطولة عربية نهاية الشهر الجاري بمشاركة 9 دول عربية لأول مرة وتحت راية جامعة الدول العربية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لوزراء الخارجية العرب.

وتابع: "نسعى لتشجيع الشباب على المشاركة في الألعاب ليصحبوا نماذج مشرفة مثل نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويتم التنسيق لإنتاج ألعاب إلكترونية مصرية منذ 3 سنوات مع شركاء كثيرون وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وستخرج قريبا إلى العلن ألعاب مصرية بثقافة تخصنا للتأكيد على الهوية المصرية كما تفعل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالتأكيد على أن الألعاب الإلكترونية تأكيد للهوية الألمانية".