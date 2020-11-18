سارة عبدالرحمن تتعافي من كورونا: برجع للحياة واحدة واحدة

أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، تعافيها من فيروس كورونا، بعد سلبية المسحة التي أجرتها، اليوم الأربعاء.

وكتبت سارة، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: "بطمنكم إني الحمد لله بقيت سلبي كورونا، وبدأت أهو أرجع للحياة واحدة واحدة، الموضوع بصراحة مكنش سهل خالص، بس الحاجة الوحيدة اللي هونت عليا هي سؤالكم ودعواتكم".

وأضافت: "شكر خاص جداً للدكاترة اللي من غيرهم معرفش كانت هتعدي ازاي، ربنا يقوي الكل وميحرمش حد من حبايبه".

وكانت سارة عبدالرحمن، أعلنت عبر حسابها على فيس بوك، إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام، وكتبت: "أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت إيجابية للأسف. يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".

وشاركت الفنانة الشابة في فعاليات الدورة الرابعة مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الماضي، وكعادتها كانت متألقة بعدد من الفساتين البسيطة حيث صرحت من قبل أنها تشتري معظم فساتين السوراية التي تظهر بها في المهرجانات "من وكالة البلح بأرخص ثمن".

وسارة، هي إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، بطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، أسامة عباس، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم، محمود البزاوي، صفاء جلال، محمد علاء، فدوى عابد، الطفل أحمد داش، رحمة حسن، نسرين طلعت، محمود الليثي، ودعاء حجازي، ومن تأليف هبة يسري.

ولم تكن الفنانة سارة عبدالرحمن، الوحيدة التي تصاب بفيروس كورونا، في الوسط الفني، حيث أصيبت الفنانة بسمة، قبل أن تعلن تعافيها من الوباء، وكذلك الأمر بالنسبة للفنانة نشوى مصطفى، التي استغاثت بوزارة الصحة، بعد اشتداد الأعراض عليها، وجري نقلها إلى أحد المستشفيات قبل أن تتحول المسحة من إيجابية لسلبية.