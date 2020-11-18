الصحة: عزل لاعبي المنتخب بالكامل ومسحة صلاح ليست رسمية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن المسحة التي أجريت للاعب الدولي محمد صلاح، اليوم، ليست تابعة لوزارة الصحة، وستجرى المسحة الرسمية له صباح غد الخميس.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه جرى عزل كافة عناصر بعثة المنتخب بعد العودة من توجو، في غرف منفردة بأحد الفنادق لحين الاطمئنان على صحتهم جميعا، حيث إن المسحات أجريت على 3 أشخاص وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، كانت في توجو وليس في مصر.

واوضح أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنه كان من المتوقع أن تزيد أعداد الإصابات مع حلول فصل الشتاء، والزيادة في الأعداد لها أكثر من سبب، منها التغيرات في الطقس وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إن طيلة الفترة الخاصة بجائحة كورونا على مستوى العالم أصابت الكثيرين بالممل جراء الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن هناك سباقا بدأ من قبل شركات الأدوية العالمية للحصول على لقاح خاص بفيروس كورونا، وكافة اللقاحات حاليا في فترة الدراسات، وتنتظر الحكومة المصرية لحين ظهور نتائج الدراسات الشهر المقبل، ومن ثم ستبدأ الشركات مرحلة الإنتاج الخاصة باللقاحات الجديدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أنه وفي شهور ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة ستكون هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا، فيما تلتزم الدولة بالرعاية الطبية تجاه كافة المواطنين: "كل من يطلب مسحة لفيروس كورونا ستجرى للجميع بشكل مجاني، ويجري تسجيل النتائج وإعلانها، وأي معمل غير تابع للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لا يعتد بنتائجه في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر".