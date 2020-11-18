مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم قطعة أثرية مصرية، عبارة عن جدارية فرعونية، في القنصلية المصرية بنيويورك، بحضور العديد من وسائل الإعلام.

وقال هشام النقيب، قنصل مصر في نيويورك، إن جميع السكان في نيويورك يتحدثون عن تسليم الجدارية، رغم الظروف الصعبة والمعاناة التي تعيشها البلاد، معربا عن شكره للمدعي العام في نيويورك على حسن تعاونه، لأن هذه ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها لمصر خلال عامين، بالإضافة إلى مئات الآثار الفرعونية الأخرى التي يوجد شبه حيازة لها، وفي سبيلهم لتسليمها لمصر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف "النقيب"، في مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" على هامش مراسم التسليم، أنه تم تجهيز "الجدارية" حتى تصل إلى مصر سالمة، وهذه ثالث قطعة أثرية، بعد مومياء، وتابوت ذهبي.

وتابع قنصل مصر في نيويورك، أن عملية الاستعادة تكون طويلة جدا، لأنه يوجد بها شق أمني، وآخر قانوني، ويتم التعامل مع هذه الأمور بسرية وتكتم، كما يشترك بها العديد من الأجهزة الأمنية الأمريكية لمتابعة سير القطع الأثرية، مشددا على أنه يتم تتبع المهربين الذين هربوها إلى دول أجنبية ثم نقلوها إلى الولايات المتحدة، والدولة تتخذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لكي تستعيد القطع الأثرية المهربة.

يذكر، أن مصر استعادت في عام 2017، 4 قطع أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت تسلمتها السفارة المصرية في واشنطن من السلطات الأمريكية، في حفل استضافته السفارة المصرية في واشنطن لمراسم التسليم والتسلم حضره سامــح شكـري، وزير الخارجية، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي والخارجية الأمريكية ومسئولين بوزارة الأمن الداخلي.

القطع عبارة عن يد مومياء تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها في مطار لوس أنجلوس، وثلاث قطع أثرية أخرى عبارة عن غطاء مومياء به قناع من الكرتوناج، ولوح خشبى عبارة عن غطاء تابوت علوى، وتابوت من الخشب صغير الحجم، وقد تم ضبطها بمعرفة سلطات الجمارك الأمريكية بنيويورك، في إطار من التعاون مع السلطات المصرية المعنية إلى أن تم إثبات أحقية مصر في استرداد تلك القطع الأثرية واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة الآثار المصرية، لإعادتها إلى مصر.