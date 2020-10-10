أجهزة الأمن تحبط تهريب 6 قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري تصدير حاوية بها أمتعة شخصية مملوكة لأحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية"، كان يعمل داخل البلاد، من ميناء الإسكندرية البحري إلى أحد الموانئ بإحدى الدول العربية، وأن الحاوية تحوى أصنافاً محظور تصديرها خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط (5 أواني - مسرجة معدنية) بعرضها على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.